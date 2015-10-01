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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:48
Дата: 14 марта 2018 г.
17.35 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,40/26,55 UAH/USD (с утра - 26,12/26,22 UAH/USD, к обеду - 26,20/26,30 UAH/USD)
€ – 32,60/33,00 UAH/EUR (с утра – 32,33/32,63 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,70 UAH/EUR)
RUB – 0,460/0,466 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,461 UAH/RUB, к обеду 0,456/0,464 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях неагрессивного преобладания оптового клиентского спроса.
К полудню доминирование спроса в паре доллар-гривня сохранилось.
По состоянию на 12.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о поднявшихся здесь ценах с открытия до 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль 0,456/0,464 UAH/RUB). На моменте сохранилось доминирование клиентского спроса, вызвавшее указанный рост цен.
После обеда настроение на рынке Запорожья не изменилось – здесь по-прежнему доминировал клиентский спрос, провоцируя динамичное подорожание работавшихся валюты в это время на «копеечных оборотах»,
По итогам среды в Запорожье сохранился «перекос» в сторону спроса, который, однако, не нанес урон итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:22
Дата: 15 марта 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,40/26,60 UAH/USD
€ 32,60/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,458/0,465 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:14
По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.
На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.
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дядя Caша
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- Подякували: 7054 раз.
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