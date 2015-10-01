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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:48

Дата: 14 марта 2018 г.

17.35 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,40/26,55 UAH/USD (с утра - 26,12/26,22 UAH/USD, к обеду - 26,20/26,30 UAH/USD)
€ – 32,60/33,00 UAH/EUR (с утра – 32,33/32,63 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,70 UAH/EUR)
RUB – 0,460/0,466 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,461 UAH/RUB, к обеду 0,456/0,464 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях неагрессивного преобладания оптового клиентского спроса.

К полудню доминирование спроса в паре доллар-гривня сохранилось.

По состоянию на 12.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о поднявшихся здесь ценах с открытия до 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль 0,456/0,464 UAH/RUB). На моменте сохранилось доминирование клиентского спроса, вызвавшее указанный рост цен.

После обеда настроение на рынке Запорожья не изменилось – здесь по-прежнему доминировал клиентский спрос, провоцируя динамичное подорожание работавшихся валюты в это время на «копеечных оборотах»,

По итогам среды в Запорожье сохранился «перекос» в сторону спроса, который, однако, не нанес урон итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:22

Дата: 15 марта 2018 г. на 10.55

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,40/26,60 UAH/USD
€ 32,60/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,458/0,465 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:14

По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.

На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:57

Дата: 15 марта 2018 г.

17.32 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,40/26,50 UAH/USD (с утра - 26,40/26,60 UAH/USD, к обеду - 26,50/26,70 UAH/USD)
€ – 32,50/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,60/33,00 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,10 UAH/EUR)
RUB – 0,456/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,458/0,465 UAH/RUB, к обеду 0,460/0,468 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.

В период с 11.30 до 12.50 котировки доллара на рынке города достигли своего апогея (26,70/26,80 UAH/USD), инициировав вскоре коррекцию на фоне появившегося «приноса».

По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.

На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.

После обеда настроение на рынке Запорожья изменилось – здесь клиентские офера стали более агрессивными, обеспечив по итогам дня незначительное преобладание «приноса» при равновесном в целом рынке.

По итогам четверга запорожцы поставили себе же за ликвидность «твердую четверку», как и накануне.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:46

Дата: 16 марта 2018 г. на 10.43

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,45/26,60 UAH/USD
€ 32,60/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях отсутствия реальных сделок. «Клиент балуваный, ни сдавать, ни приобретать доллар не хочет», - резюмировали запорожские валютчики.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:46

Дата: 16 марта 2018 г. на 10.43

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,45/26,60 UAH/USD
€ 32,60/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях отсутствия реальных сделок. «Клиент балуваный, ни сдавать, ни приобретать доллар не хочет», - резюмировали запорожские валютчики.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:06

По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,50/26,60 UAH/USD, евро - 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,453/0,460 UAH/RUB). Здесь по-прежнему проблемы с ликвидностью, клиенты саботируют рынок.
дядя Caша
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