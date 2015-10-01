Курси валют у Запоріжжі

Додано: Чет 15 бер, 2018 17:57

Дата: 15 марта 2018 г.



17.32 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,40/26,50 UAH/USD (с утра - 26,40/26,60 UAH/USD, к обеду - 26,50/26,70 UAH/USD)

€ – 32,50/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,60/33,00 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,10 UAH/EUR)

RUB – 0,456/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,458/0,465 UAH/RUB, к обеду 0,460/0,468 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.



В период с 11.30 до 12.50 котировки доллара на рынке города достигли своего апогея (26,70/26,80 UAH/USD), инициировав вскоре коррекцию на фоне появившегося «приноса».



По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.



На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.



После обеда настроение на рынке Запорожья изменилось – здесь клиентские офера стали более агрессивными, обеспечив по итогам дня незначительное преобладание «приноса» при равновесном в целом рынке.



По итогам четверга запорожцы поставили себе же за ликвидность «твердую четверку», как и накануне.