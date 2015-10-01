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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:48
Дата: 14 марта 2018 г.
17.35 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,40/26,55 UAH/USD (с утра - 26,12/26,22 UAH/USD, к обеду - 26,20/26,30 UAH/USD)
€ – 32,60/33,00 UAH/EUR (с утра – 32,33/32,63 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,70 UAH/EUR)
RUB – 0,460/0,466 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,461 UAH/RUB, к обеду 0,456/0,464 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях неагрессивного преобладания оптового клиентского спроса.
К полудню доминирование спроса в паре доллар-гривня сохранилось.
По состоянию на 12.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о поднявшихся здесь ценах с открытия до 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль 0,456/0,464 UAH/RUB). На моменте сохранилось доминирование клиентского спроса, вызвавшее указанный рост цен.
После обеда настроение на рынке Запорожья не изменилось – здесь по-прежнему доминировал клиентский спрос, провоцируя динамичное подорожание работавшихся валюты в это время на «копеечных оборотах»,
По итогам среды в Запорожье сохранился «перекос» в сторону спроса, который, однако, не нанес урон итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:22
Дата: 15 марта 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,40/26,60 UAH/USD
€ 32,60/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,458/0,465 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:14
По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.
На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:57
Дата: 15 марта 2018 г.
17.32 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,40/26,50 UAH/USD (с утра - 26,40/26,60 UAH/USD, к обеду - 26,50/26,70 UAH/USD)
€ – 32,50/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,60/33,00 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,10 UAH/EUR)
RUB – 0,456/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,458/0,465 UAH/RUB, к обеду 0,460/0,468 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.
В период с 11.30 до 12.50 котировки доллара на рынке города достигли своего апогея (26,70/26,80 UAH/USD), инициировав вскоре коррекцию на фоне появившегося «приноса».
По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.
На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.
После обеда настроение на рынке Запорожья изменилось – здесь клиентские офера стали более агрессивными, обеспечив по итогам дня незначительное преобладание «приноса» при равновесном в целом рынке.
По итогам четверга запорожцы поставили себе же за ликвидность «твердую четверку», как и накануне.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:46
Дата: 16 марта 2018 г. на 10.43
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,45/26,60 UAH/USD
€ 32,60/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях отсутствия реальных сделок. «Клиент балуваный, ни сдавать, ни приобретать доллар не хочет», - резюмировали запорожские валютчики.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:46
Дата: 16 марта 2018 г. на 10.43
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,45/26,60 UAH/USD
€ 32,60/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях отсутствия реальных сделок. «Клиент балуваный, ни сдавать, ни приобретать доллар не хочет», - резюмировали запорожские валютчики.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:06
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,50/26,60 UAH/USD, евро - 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,453/0,460 UAH/RUB). Здесь по-прежнему проблемы с ликвидностью, клиенты саботируют рынок.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:44
Дата: 16 марта 2018 г.
16.42 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,52/26,60 UAH/USD (с утра - 26,40/26,60 UAH/USD, к обеду - 26,50/26,70 UAH/USD)
€ – 32,70/32,95 UAH/EUR (с утра – 32,60/33,00 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,10 UAH/EUR)
RUB – 0,453/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,458/0,465 UAH/RUB, к обеду 0,460/0,468 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях отсутствия реальных сделок. «Клиент избалован, ни сдавать, ни приобретать доллар не хочет», - резюмировали запорожские валютчики.
В период до полудня котировки доллара на рынке города немного приподняли более значимые биды, реагируя на «зеленых быков» валютного межбанка.
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,50/26,60 UAH/USD, евро - 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,453/0,460 UAH/RUB). Здесь по-прежнему проблемы с ликвидностью, клиенты саботируют рынок.
После обеда на рынке Запорожья закипела двусторонняя работа – здесь стартовали и покупки и «принос». Подобное настроение позволило запорожскому рынку отыграть дополуденное безделье и завершить пятничную сессии в полноценном балансе спрос/предложение.
По итогам пятницы запорожцы поставили себе же за ликвидность «твердую четверку», как и накануне.
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