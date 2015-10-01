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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:33
Дата: 19 марта 2018 г.
17.28 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,45/26,55 UAH/USD (с утра - 26,50/26,60 UAH/USD, к обеду - 26,53/26,60 UAH/USD)
€ – 32,70/32,85 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к обеду - 32,70/32,90 UAH/EUR)
RUB – 0,452/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,456/0,462 UAH/RUB, к обеду 0,456/0,462 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют.
В период до полудня котировки доллара на рынке города немного приподняли более значимые биды, реагируя на «зеленых быков» валютного межбанка.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,53/26,60 UAH/USD, евро - 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,456/0,462 UAH/RUB). Здесь наблюдавшийся с утра розничный клиентский принос вырос до оптового.
После обеда, около 14.00, на рынке Запорожья закипела двусторонняя работа – здесь стартовали покупки. Погасив оставшуюся гривню, местные спекулянты были вынуждены снижать действующие цены на доллар и евро, пытаясь выровнять рынок.
По итогам дня здесь сохранилось преобладание клиентского «приноса».
Однако сложившийся «перекос» не повредил обороты, заслужившие по итогам понедельника «твердую четверку», как и в пятницу.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:33
Дата: 20 марта 2018 г. на 10.32
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,35/26,45 UAH/USD
€ 32,60/32,80 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,458 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $20 тыс) клиентского «приноса».
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:01
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,50/32,68 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:14
Дата: 20 марта 2018 г.
17.13 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,35/26,45 UAH/USD (с утра - 26,35/26,45 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,35 UAH/USD)
€ – 32,60/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,68 UAH/EUR)
RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,452/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,466 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $20 тыс.) клиентского «приноса».
В период до полудня котировки доллара на рынке города снижались, реагируя на сохранение клиентских оферов.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,50/32,68 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».
После обеда, около 13.00, на рынке Запорожья резко выросли клиентские покупки в паре доллар-гривня, поначалу выровняв рынок в баланс, а ближе к вечеру сформировав некоторое преобладание спроса.
Этот итоговый «перекос» незначительно ухудшил показатели вторника, заслужившие «четверку».
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