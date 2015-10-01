Курси валют у Запоріжжі

Додано: Пон 19 бер, 2018 17:33

Дата: 19 марта 2018 г.



17.28 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,45/26,55 UAH/USD (с утра - 26,50/26,60 UAH/USD, к обеду - 26,53/26,60 UAH/USD)

€ – 32,70/32,85 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к обеду - 32,70/32,90 UAH/EUR)

RUB – 0,452/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,456/0,462 UAH/RUB, к обеду 0,456/0,462 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют.



В период до полудня котировки доллара на рынке города немного приподняли более значимые биды, реагируя на «зеленых быков» валютного межбанка.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,53/26,60 UAH/USD, евро - 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,456/0,462 UAH/RUB). Здесь наблюдавшийся с утра розничный клиентский принос вырос до оптового.



После обеда, около 14.00, на рынке Запорожья закипела двусторонняя работа – здесь стартовали покупки. Погасив оставшуюся гривню, местные спекулянты были вынуждены снижать действующие цены на доллар и евро, пытаясь выровнять рынок.

По итогам дня здесь сохранилось преобладание клиентского «приноса».

Однако сложившийся «перекос» не повредил обороты, заслужившие по итогам понедельника «твердую четверку», как и в пятницу.