RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:01

Дата: 23 марта 2018 г. на 10.53

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,22/26,28 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,456 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского «приноса» доллара и евро.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62582
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3731 раз.
Подякували: 7076 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:15

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении цен в оферах доллара (26,22/26,27 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB). Здесь сохранилось преобладание клиентского оптового «приноса», хотя местные дилеры ожидают начала клиентских покупок доллара.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62582
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3731 раз.
Подякували: 7076 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:50

Дата: 23 марта 2018 г.

16.49 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,23/26,30 UAH/USD (с утра - 26,22/26,35 UAH/USD, к полудню - 26,22/26,27 UAH/USD)
€ – 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,45/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,454/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,455/0,460 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского «приноса» доллара и евро.

В период до полудня котировки доллара на рынке города не изменялись из-за боязни дилеров потерять клиентский «принос» и, следовательно, обороты.

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении цен в оферах доллара (26,22/26,27 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB). Здесь сохранилось преобладание клиентского оптового «приноса», хотя местные дилеры ожидают начала клиентских покупок доллара.

После обеда, рынок Запорожья реализовал свой отложенный спрос, приподнявший немного финишные цены доллара.
По итогам дня на рынке города относительное равновесие покупок и продаж на фоне незначительного преобладание предложения валюты клиентами.

По итогам пятницы на рынке Запорожья "пятерка" за обороты. Заметное улучшение показателей четверга.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62582
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3731 раз.
Подякували: 7076 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 169170171172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 224, 225, 226
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2253 148547
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 16:43
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 191, 192, 193
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
1921 131102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 16:17
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 174, 175, 176
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1759 123462
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 16:16
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54892)
23.03.2018 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.