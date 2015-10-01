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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:01
Дата: 23 марта 2018 г. на 10.53
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,22/26,28 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,456 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского «приноса» доллара и евро.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:15
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении цен в оферах доллара (26,22/26,27 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB). Здесь сохранилось преобладание клиентского оптового «приноса», хотя местные дилеры ожидают начала клиентских покупок доллара.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:50
Дата: 23 марта 2018 г.
16.49 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,23/26,30 UAH/USD (с утра - 26,22/26,35 UAH/USD, к полудню - 26,22/26,27 UAH/USD)
€ – 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,45/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,454/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,455/0,460 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского «приноса» доллара и евро.
В период до полудня котировки доллара на рынке города не изменялись из-за боязни дилеров потерять клиентский «принос» и, следовательно, обороты.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении цен в оферах доллара (26,22/26,27 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB). Здесь сохранилось преобладание клиентского оптового «приноса», хотя местные дилеры ожидают начала клиентских покупок доллара.
После обеда, рынок Запорожья реализовал свой отложенный спрос, приподнявший немного финишные цены доллара.
По итогам дня на рынке города относительное равновесие покупок и продаж на фоне незначительного преобладание предложения валюты клиентами.
По итогам пятницы на рынке Запорожья "пятерка" за обороты. Заметное улучшение показателей четверга.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:46
Дата: 26 марта 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,35/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
Равновесия покупок и продаж розничных партия валюты.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:21
По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене тренда(утреннее равновесие покупок и продаж сменилось «приносом», а со временем не без влияния межбанка. здесь обозначился спрос). На моменте в Запорожье действовали цены: 26,20/26,28 UAH/USD, евро - 32,45/32,70 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB, сопровождаясь паузой в торговой активности. Клиенты хотели приобрести доллар, но сделать это по утренним ценам.
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