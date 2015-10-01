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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:09

По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли оптовыми партиями в паре доллар-гривня при некотором преобладании спроса на фоне действующих на моменте цен: 26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,60/32,82 UAH/EUR, рубль 0,454/0,458 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:53

Дата: 28 марта 2018 г.

17.39 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,30/26,38 UAH/USD (с утра - 26,20/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,35 UAH/USD)
€ – 32,60/32,85 UAH/EUR (с утра – 32,50/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,60/32,82 UAH/EUR)
RUB – 0,452/0,459 UAH/RUB (с утра - 0,454/0,460 UAH/RUB, к полудню 0,454/0,458 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
доминирования оптового клиентского предложения валюты.

В период до полудня настроение на рынке города менялось в сторону спроса, за которым явно не успевали местные дилеры, поднимая действующие цены.

По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли оптовыми партиями в паре доллар-гривня при некотором преобладании спроса на фоне действующих на моменте цен: 26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,60/32,82 UAH/EUR, рубль 0,454/0,458 UAH/RUB.

После обеда дрейф наличного рынка Запорожья в сторону доминирования спроса был пролонгирован, и с этим не сумели справиться выросшие к закрытию торгов цены.

По итогам дня запорожцы констатировали преобладание спроса, и этот «перекос», по всей видимости, «повредил» итоговую ликвидность, заслужившую «тройку» и констатировав ухудшение результатов предыдущей сессии.
дядя Caша
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  #<1 ... 170171172173
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