Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:09
По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли оптовыми партиями в паре доллар-гривня при некотором преобладании спроса на фоне действующих на моменте цен: 26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,60/32,82 UAH/EUR, рубль 0,454/0,458 UAH/RUB.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:53
Дата: 28 марта 2018 г.
17.39 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,30/26,38 UAH/USD (с утра - 26,20/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,35 UAH/USD)
€ – 32,60/32,85 UAH/EUR (с утра – 32,50/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,60/32,82 UAH/EUR)
RUB – 0,452/0,459 UAH/RUB (с утра - 0,454/0,460 UAH/RUB, к полудню 0,454/0,458 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
доминирования оптового клиентского предложения валюты.
В период до полудня настроение на рынке города менялось в сторону спроса, за которым явно не успевали местные дилеры, поднимая действующие цены.
По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли оптовыми партиями в паре доллар-гривня при некотором преобладании спроса на фоне действующих на моменте цен: 26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,60/32,82 UAH/EUR, рубль 0,454/0,458 UAH/RUB.
После обеда дрейф наличного рынка Запорожья в сторону доминирования спроса был пролонгирован, и с этим не сумели справиться выросшие к закрытию торгов цены.
По итогам дня запорожцы констатировали преобладание спроса, и этот «перекос», по всей видимости, «повредил» итоговую ликвидность, заслужившую «тройку» и констатировав ухудшение результатов предыдущей сессии.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:49
Дата: 29 марта 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,30/26,45 UAH/USD
€ 32,55/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,458 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
доминирования оптового клиентского предложения валюты. В городе выросли риски гривнедефицита.
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:01
По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей доминирование клиентского «приноса». На моменте в городе действовали цены: 26,35/26,45 UAH/USD, евро - 32,55/32,80 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:53
Дата: 29 марта 2018 г.
17.35 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,20/26,32 UAH/USD (с утра - 26,30/26,45 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,45 UAH/USD)
€ – 32,50/32,70 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55/32,80 UAH/EUR)
RUB – 0,452/0,459 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,455/0,460 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
доминирования оптового клиентского предложения валюты. В городе выросли риски гривнедефицита.
В период до полудня настроение на рынке города менялось в сторону снижения торговой активности, которая окончательно сменилась паузой в работе около полудня.
По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей доминирование клиентского «приноса». На моменте в городе действовали цены: 26,35/26,45 UAH/USD, евро - 32,55/32,80 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке возобновилась равновесная торговля, сопровождаемая снижением действующих цен.
На сей раз запорожцы успевали за рынком своими ценовыми ревизии, и м удалось сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша торгов.
Это позволило увеличить обороты, заслужившие по итогам четверга «твердую четверку», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36
Дата: 30 марта 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,45/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,458 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:06
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей доминирование клиентского «приноса». На моменте в городе действовали цены: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,452/0,458 UAH/RUB.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:28
Дата: 30 марта 2018 г.
16.25 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,15/26,25 UAH/USD (с утра - 26,15/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,23 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,452/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,452/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,452/0,458 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.
В период до полудня настроение на рынке города характеризовалось затуханием торговой активности.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей доминирование клиентского «приноса». На моменте в городе действовали цены: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,452/0,458 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке мало-помалу возобновилась равновесная торговля, сопровождаемая стабильностью действующих цен.
Пятницу запорожцы закрыли балансом, однако полуденная пауза в торговле нанесла некоторый урон ликвидности, заслужившей «тройку с плюсом», что несколько хуже «хороших» результатов предыдущей сессии.
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:39
Дата: 02 апреля 2018 г. на 10.36
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,15 UAH/USD
€ 32,30/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,456 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.
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