Курси валют у Запоріжжі

Дата: 02 апреля 2018 г.
17.18 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,125 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,10 UAH/USD)
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.
В период до полудня настроение на рынке города изменялось в направлении активизации клиентских покупок доллара.
По состоянию на 12.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении клиентского спроса на оптовые партии доллара. На этом фоне цены доллара немного изменились: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке сохранилось преобладание клиентского спроса, стараниями которого итоговая ликвидность, заслужив «тройку» и понизив показатели пятницы, не порадовала.