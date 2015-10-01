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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:20

Дата: 02 апреля 2018 г.

17.18 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,125 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,10 UAH/USD)
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.

В период до полудня настроение на рынке города изменялось в направлении активизации клиентских покупок доллара.

По состоянию на 12.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении клиентского спроса на оптовые партии доллара. На этом фоне цены доллара немного изменились: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB.

После обеда на запорожском наличном рынке сохранилось преобладание клиентского спроса, стараниями которого итоговая ликвидность, заслужив «тройку» и понизив показатели пятницы, не порадовала.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01

Дата: 03 апреля 2018 г. на 10.54

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,10/26,25 UAH/USD
€ 32,25/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
доминирования лишенного фанатизма спроса.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62854
З нами з: 29.05.06
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