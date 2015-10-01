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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:20
Дата: 02 апреля 2018 г.
17.18 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,10 UAH/USD)
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.
В период до полудня настроение на рынке города изменялось в направлении активизации клиентских покупок доллара.
По состоянию на 12.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении клиентского спроса на оптовые партии доллара. На этом фоне цены доллара немного изменились: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке сохранилось преобладание клиентского спроса, стараниями которого итоговая ликвидность, заслужив «тройку» и понизив показатели пятницы, не порадовала.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01
Дата: 03 апреля 2018 г. на 10.54
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,10/26,25 UAH/USD
€ 32,25/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
доминирования лишенного фанатизма спроса.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:04
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:40
Дата: 03 апреля 2018 г.
17.36 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,25 UAH/USD)
€ – 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,448/0,454 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
доминирования лишенного фанатизма спроса.
В период до полудня настроение на рынке города изменялось в направлении установления баланса спрос/предложение, сопровождаясь незначительным повышением действующих цен.
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.
После обеда на запорожском наличном рынке произошла смена тренда – клиенты стали более охотно «сдавать валюту», вынуждая здешних дилеров реагировать дисконтированием цен. Этот проект принес результат: по итогам вторника в Запорожье равновесие покупок и продаж на фоне выросшей ликвидности, заслужившей «твердую четверку».
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Додано: Сер 04 кві, 2018 09:29
Дата: 04 апреля 2018 г. на 10.28
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 32,10/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,447/0,453 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Равновесия спроса и предложения для оптовых партий валюты. На моменте очень приличная ликвидность утренних торгов.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:20
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:40
Дата: 04 апреля 2018 г.
17.38 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)
€ – 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,448/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,447/0,453 UAH/RUB, к полудню 0,447/0,452 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Равновесия спроса и предложения для оптовых партий валюты. На моменте очень приличная ликвидность утренних торгов.
В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствую лишь кране незначительным переменам в ценах.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».
После обеда на запорожском наличном рынке ничего радикального не произошло – здесь по прежнему сохранилось равновесие покупок и продаж с очень незначительным преобладанием клиентского предложения, отразившегося на финишной коррекции долларовых цен.
По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
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