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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:20

Дата: 02 апреля 2018 г.

17.18 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,10 UAH/USD)
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.

В период до полудня настроение на рынке города изменялось в направлении активизации клиентских покупок доллара.

По состоянию на 12.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении клиентского спроса на оптовые партии доллара. На этом фоне цены доллара немного изменились: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB.

После обеда на запорожском наличном рынке сохранилось преобладание клиентского спроса, стараниями которого итоговая ликвидность, заслужив «тройку» и понизив показатели пятницы, не порадовала.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01

Дата: 03 апреля 2018 г. на 10.54

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,10/26,25 UAH/USD
€ 32,25/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
доминирования лишенного фанатизма спроса.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:04

По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:40


Дата: 03 апреля 2018 г.

17.36 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,25 UAH/USD)
€ – 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,448/0,454 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
доминирования лишенного фанатизма спроса.

В период до полудня настроение на рынке города изменялось в направлении установления баланса спрос/предложение, сопровождаясь незначительным повышением действующих цен.

По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.

После обеда на запорожском наличном рынке произошла смена тренда – клиенты стали более охотно «сдавать валюту», вынуждая здешних дилеров реагировать дисконтированием цен. Этот проект принес результат: по итогам вторника в Запорожье равновесие покупок и продаж на фоне выросшей ликвидности, заслужившей «твердую четверку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:29

Дата: 04 апреля 2018 г. на 10.28

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 32,10/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,447/0,453 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Равновесия спроса и предложения для оптовых партий валюты. На моменте очень приличная ликвидность утренних торгов.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:20


По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:40

Дата: 04 апреля 2018 г.

17.38 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)
€ – 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,448/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,447/0,453 UAH/RUB, к полудню 0,447/0,452 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Равновесия спроса и предложения для оптовых партий валюты. На моменте очень приличная ликвидность утренних торгов.

В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствуя лишь крайне незначительным переменам в ценах.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».

После обеда на запорожском наличном рынке ничего радикального не произошло – здесь по прежнему сохранилось равновесие покупок и продаж с очень незначительным преобладанием клиентского предложения, отразившегося на финишной коррекции долларовых цен.

По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:37

Дата: 05 апреля 2018 г. на 10.36

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,08 UAH/USD
€ 32,05/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,448/0,452 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания «приноса».
На моменте спрос отсутствует.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:43

По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:49

Дата: 05 апреля 2018 г.

17.48 рынок Запорожья, опт:

$ - 25,95/26,05 UAH/USD (с утра - 25,95/26,08 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 31,95/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,447/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,452 UAH/RUB, к полудню 0,443/0,451 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания «приноса».
На моменте спрос отсутствует.

В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствуя лишь крайне незначительным переменам в ценах.

По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».

После обеда на запорожском наличном рынке началось постепенное выравнивание спроса и предложения, сменяющее безоговорочное преобладание «приноса».

Крен рынка в сторону сбалансированности позволил не менять установившиеся к полудню цены.
Низкое значение курсов в паре доллар-гривня способствовало незначительному итоговому преобладанию спроса на форе равновесного в целом рынка.

По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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