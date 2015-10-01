Курси валют у Запоріжжі

Додано: Сер 04 кві, 2018 16:40

Дата: 04 апреля 2018 г.



17.38 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)

€ – 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,448/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,447/0,453 UAH/RUB, к полудню 0,447/0,452 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

Равновесия спроса и предложения для оптовых партий валюты. На моменте очень приличная ликвидность утренних торгов.



В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствуя лишь крайне незначительным переменам в ценах.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации двусторонней торговли оптовыми партиями СКВ на фоне действующих на моменте цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,447/0,452 UAH/RUB. Ликвидность «хорошая».



После обеда на запорожском наличном рынке ничего радикального не произошло – здесь по прежнему сохранилось равновесие покупок и продаж с очень незначительным преобладанием клиентского предложения, отразившегося на финишной коррекции долларовых цен.



По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.

