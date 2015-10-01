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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:46
Дата: 06 апреля 2018 г. на 10.42
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,10 UAH/USD
€ 31,90/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,446/0,450 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Запорожцы жалуются на жесткую нехватку евро.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о наступлении традиционной полуденной паузы, сменившей доминировавший доселе оптовый клиентский спрос. На указанное время клиентов «перестали устраивать» курсы обмена, составляя следующие цифры: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,446/0,450 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:35
Дата: 06 апреля 2018 г.
16.32 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,00/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,08 UAH/USD)
€ – 32,00/32,15 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,20 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,444/0,4502 UAH/RUB (с утра - 0,446/0,450 UAH/RUB, к полудню 0,446/0,450 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Запорожцы жалуются на жесткую нехватку евро.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали затухание торговой активности из-за «саботажа» клиентов.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о наступлении традиционной полуденной паузы, сменившей доминировавший доселе оптовый клиентский спрос. На указанное время клиентов «перестали устраивать» курсы обмена, составляя следующие цифры: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,446/0,450 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке возобновились клиентские покупки доллара, которых оказалось немного больше, чем «приноса», вызвав итоговый перекос рынка в сторону спроса.
Это обстоятельство нанесло небольшой урон итоговой ликвидности, заслужившей в пятницу «твердую четверку», констатировав некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 09:58
Дата: 10 апреля 2018 г. на 10.51
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,10 UAH/USD
€ 32,10/32,32 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,4535UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского предложения в паре доллар – гривня.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:14
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постепенной трансформации розничного клиентского предложения в оптовый «принос».
На указанное время цене запорожского рынка немного изменились: 26,00/26,07 UAH/USD, евро - 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,413/0,435 UAH/RUB.
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