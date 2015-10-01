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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:02

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось мелкооптовым (до $10,0 тыс). спросом. На этом фоне действующие цены обрели вид: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:27

Дата: 12 апреля 2018 г.

17.23 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,07/26,15 UAH/USD (с утра - 26,00/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)
€ – 32,15/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,15/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $10,0) клиентского предложения в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали активизацию клиентских покупок, которая обеспечивала смену тренда.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось мелкооптовым (до $10,0 тыс). спросом. На этом фоне действующие цены обрели вид: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB.

После обеда на запорожском наличном рынке сохранилось преобладание клиентских покупок в паре доллар-гривня, заставляя местных дилеров реагировать ростом действующих цен.

По итогам четверга запорожцы констатировали приблизительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса. Этот «перекос» не повредил ликвидность, заслужившую «твердую четверку», как и накануне.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:52

Дата: 13 апреля 2018 г. на 10.50

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,10/26,20 UAH/USD
€ 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Местные банки интересуются рублем….
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:02

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса
сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:29

Дата: 13 апреля 2018 г.

16.23 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,20 UAH/USD)
€ – 32,20/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,4203/0,427 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Местные банки интересовались рублем РФ.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали «ползучее» затухание торговой активности.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса
сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.

После обеда на запорожском наличном рынке рынок «перевернулся» - клиентские офера вернули себе доминирование, вызвав коррекцию действующих цен.

Итоговое равновесие покупок и продаж не уберегло наличный рынок Запорожья от потерь в ликвидности, заслужившей «тройку», что заметно хуже показателей предыдущей сессии.
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