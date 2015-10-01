Курси валют у Запоріжжі

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:02
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось мелкооптовым (до $10,0 тыс). спросом. На этом фоне действующие цены обрели вид: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:27
Дата: 12 апреля 2018 г.
17.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,07/26,15 UAH/USD (с утра - 26,00/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)
€ – 32,15/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,15/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $10,0) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали активизацию клиентских покупок, которая обеспечивала смену тренда.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось мелкооптовым (до $10,0 тыс). спросом. На этом фоне действующие цены обрели вид: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке сохранилось преобладание клиентских покупок в паре доллар-гривня, заставляя местных дилеров реагировать ростом действующих цен.
По итогам четверга запорожцы констатировали приблизительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса. Этот «перекос» не повредил ликвидность, заслужившую «твердую четверку», как и накануне.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:52
Дата: 13 апреля 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,10/26,20 UAH/USD
€ 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Местные банки интересуются рублем….
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:02
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса
сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:29
Дата: 13 апреля 2018 г.
16.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,20 UAH/USD)
€ – 32,20/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,4203/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Местные банки интересовались рублем РФ.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали «ползучее» затухание торговой активности.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса
сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке рынок «перевернулся» - клиентские офера вернули себе доминирование, вызвав коррекцию действующих цен.
Итоговое равновесие покупок и продаж не уберегло наличный рынок Запорожья от потерь в ликвидности, заслужившей «тройку», что заметно хуже показателей предыдущей сессии.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:50
Дата: 16 апреля 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,07/26,15 UAH/USD
€ 32,20/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,423 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:15
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного клиентского предложения сменилось низколиквидным балансом спроса и предложения.
На этом фоне в городе продолжали действовать цены на уровнях открытия: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:32
Дата: 16 апреля 2018 г.
17.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра - 26,07/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,35 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,423 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,423 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали постепенное выравнивание рынка в баланс спроса и предложение, которое, однако, не сопровождалось приличными оборотами.
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного клиентского предложения сменилось низколиквидным балансом спроса и предложения.
На этом фоне в городе продолжали действовать цены на уровнях открытия: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке рынок возобновил двустороннюю торговлю, обеспечившую ему прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «твердую четверку», констатировала улучшение «посредственных» показателей пятницы.
Улучшение состоялось, несмотря на сохранение незначительного итогового преобладания клиентского «приноса» при равновесном в целом рынке.
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:57
Дата: 17 апреля 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,08 UAH/USD
€ 32,20/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
реклама
|