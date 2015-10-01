Курси валют у Запоріжжі

Дата: 17 апреля 2018 г.
17.28 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали низколиквидную торговлю, обслуживая незначительные поступления СКВ от клиентов.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении (преобладание розничного клиентского предложения), которое привело лишь к символическим переменам в действующих ценах: 26,00/26,07 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,427 UAH/RUB.
После обеда, с 14.00 стартовала двусторонняя торговля, немного оживившая рынок.
По итогам дня в Запорожье относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании «приноса».
Заслужив «тройку с плюсом» за обороты, «наличка» Запорожья констатировала некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.