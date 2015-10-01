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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:31

Дата: 17 апреля 2018 г.

17.28 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,427 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.

В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали низколиквидную торговлю, обслуживая незначительные поступления СКВ от клиентов.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении (преобладание розничного клиентского предложения), которое привело лишь к символическим переменам в действующих ценах: 26,00/26,07 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,427 UAH/RUB.

После обеда, с 14.00 стартовала двусторонняя торговля, немного оживившая рынок.
По итогам дня в Запорожье относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании «приноса».
Заслужив «тройку с плюсом» за обороты, «наличка» Запорожья констатировала некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:36

Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.34

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 32,20/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне. Клиентские покупки отсутствовали.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63244
З нами з: 29.05.06
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  #<1 ... 174175176177
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