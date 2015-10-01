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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:31
Дата: 17 апреля 2018 г.
17.28 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали низколиквидную торговлю, обслуживая незначительные поступления СКВ от клиентов.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении (преобладание розничного клиентского предложения), которое привело лишь к символическим переменам в действующих ценах: 26,00/26,07 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,427 UAH/RUB.
После обеда, с 14.00 стартовала двусторонняя торговля, немного оживившая рынок.
По итогам дня в Запорожье относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании «приноса».
Заслужив «тройку с плюсом» за обороты, «наличка» Запорожья констатировала некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:36
Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 32,20/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне. Клиентские покупки отсутствовали.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:11
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила сбалансированная торговля, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:23
Дата: 18 апреля 2018 г.
17.21 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,15 UAH/USD)
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне. Клиентские покупки отсутствовали.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали активизацию клиентских покупок, которые начали выравнивать рынок в баланс.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила сбалансированная торговля, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
После обеда запорожские валютчики были вынуждены констатировать падение торговой активности.
Это стало главной причиной упадка итоговой ликвидности, заслужившей «слабую троечку», несмотря на сложившееся равновесие покупок и продаж к вечеру среды.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 09:50
Дата: 19 апреля 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,15 UAH/USD
€ 32,25/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,430 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:31
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила традиционная «полуденная пауза» в торговле, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,423/0,430 UAH/RUB.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:01
Дата: 19 апреля 2018 г.
18.00 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)
€ – 32,30/32,42 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,430 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменила традиционная «полуденная пауза» в торговле, сопровождаемая ростом действующих цен: 26,07/26,15 UAH/USD, евро - 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,423/0,430 UAH/RUB.
После обеда, с 14.00 на запорожском рынке возобновилась сбалансированная торговля с приличными оборотами. По итогам дня на рынке города в целом равновесное состояние спроса и предложения на фоне незначительного преобладания спроса.
Это не повредило итоговую ликвидность, заслужившую по итогам четверга четверку с минусом, констатировав улучшение «посредственных» показателей среды.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:41
Дата: 20 апреля 2018 г. на 10.39
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 32,25/32,42 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания мелкооптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:22
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации мелкооптового клиентского «приноса» в оптовый на фоне текущих цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль 0,424/0,430 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:31
Дата: 20 апреля 2018 г.
16.30 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)
€ – 32,15/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,42 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,424/0,430 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания мелкооптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентского предложения валюты, заставляя дисконтировать позицию «спрос».
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации мелкооптового клиентского «приноса» в оптовый на фоне текущих цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль 0,424/0,430 UAH/RUB.
Преобладание оптового клиентского «приноса» сохранилось, перекосив по итогам дня рынок. При этом, со слов запорожцев в подобных условиях «гривни им хватило впритык».
Ликвидность в пятницу отчасти спасла высокая, хоть и «перекошенная» торговая активность, позволив поставить за обороты «четверку с минусом», как и накануне.
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