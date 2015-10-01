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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:38
Дата: 23 апреля 2018 г. на 10.47
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,10 UAH/USD
€ 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,427 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (оn $10,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:04
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.
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дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63372
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3797 раз.
- Подякували: 7201 раз.
-
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