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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:38
Дата: 23 апреля 2018 г. на 10.47
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,10 UAH/USD
€ 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,427 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:04
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:25
Дата: 23 апреля 2018 г.
17.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра - 26,03/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,08 UAH/USD)
€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,42 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,425 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентского предложения валюты, постепенно выравнивая рынок в баланс.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилось относительное равновесие покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив "твердую четверку", улучшила показатели предыдущей сессии. Сложившее к исходу торгов 23-го небольшое преобладание «приноса» не повредило итоговую ликвидность.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:33
Дата: 24 апреля 2018 г. на 10.32
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,07 UAH/USD
€ 32,00/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 11:37
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 16:32
Дата: 24 апреля 2018 г.
17.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USD)
€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,20 UAH/EUR, к полудню - 31,95/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,425 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентских покупок валюты, постепенно выравнивающих рынок в баланс.
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилось установившееся к полудню
равновесие покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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дядя Caша
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:30
Дата: 25 апреля 2018 г. на 10.28
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 32,00/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
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дядя Caша
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