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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:38

Дата: 23 апреля 2018 г. на 10.47

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,10 UAH/USD
€ 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,427 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:04

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:25

Дата: 23 апреля 2018 г.

17.23 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра - 26,03/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,08 UAH/USD)
€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,42 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентского предложения валюты, постепенно выравнивая рынок в баланс.

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья сохранилось относительное равновесие покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив "твердую четверку", улучшила показатели предыдущей сессии. Сложившее к исходу торгов 23-го небольшое преобладание «приноса» не повредило итоговую ликвидность.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:33

Дата: 24 апреля 2018 г. на 10.32
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,07 UAH/USD
€ 32,00/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:37

По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:32

Дата: 24 апреля 2018 г.

17.23 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USD)
€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,20 UAH/EUR, к полудню - 31,95/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентских покупок валюты, постепенно выравнивающих рынок в баланс.

По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья сохранилось установившееся к полудню
равновесие покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:30

Дата: 25 апреля 2018 г. на 10.28
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 32,00/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:53

По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле. С их слов, клиентов не устраивают действующие на моменте цены: 26,05/26,13 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:33

Дата: 25 апреля 2018 г.

17.26 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)
€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,20 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали падения клиентской активности.

По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле. С их слов, клиентов не устраивают действующие на моменте цены: 26,05/26,13 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.

После обеда, с 14.00 на рынке Запорожья возобновилась интенсивная двусторонняя торговля, в которой кроме пары доллар-гривня, принял участие и рубль.

Итоговое равновесие покупок и продаж, сохранившееся до закрытия сессии, обеспечило запорожской «наличке» рост оборотов. Аккурат, на «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:38

Дата: 26 апреля 2018 г. на 10.36
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
дядя Caша
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