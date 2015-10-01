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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:18

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского предложения СКВ, которое понизило действующие цены до уровней: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,423 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:19

Дата: 26 апреля 2018 г.

17.16 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USD)
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,10 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,423 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали доминирование оптового «приноса», создававшего риски обострения гривнедефицита.

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского предложения СКВ, которое понизило действующие цены до уровней: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,423 UAH/RUB.

После обеда, с 14.00 на рынке Запорожья появились клиентские покупки, выровнявшие рынок в баланс, которым и финишировала сессия 26 апреля.
По итогам дня обороты, заслужив «твердую четверку», констатировали символическое снижение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:34

Дата: 27 апреля 2018 г. на 10.36
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 31,60/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:06

По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:28

Дата: 27 апреля 2018 г.

16.27 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,60/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,60/32,00 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.

По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».

После обеда, с 13.50 на рынке Запорожья возобновилась равновесная торговля, благодаря удачно и своевременно проведенной запорожцами ценовой ревизии, с одной стороны позволившая завершить сессию 27-го в балансе спрос/предложение, с другой, это равновесие сохранило обороты на приличном уровне, аккурат, на «твердую четверку», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.
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