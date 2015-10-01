Курси валют у Запоріжжі

Дата: 03 мая 2018 г.
17.18 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 31,40/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,413 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,413 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей мелкооптовый спрос.
После обеда, с 13.55 на рынке Запорожья возобновилась вялая торговля, сопровождаемая преобладанием клиентского спроса.
С этим «перекосом» и завершились торги четверга в Запорожье, констатировав заметный регресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.