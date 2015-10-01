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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:22
Дата: 03 мая 2018 г.
17.18 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,08 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 31,40/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,413 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,413 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей мелкооптовый спрос.
После обеда, с 13.55 на рынке Запорожья возобновилась вялая торговля, сопровождаемая преобладанием клиентского спроса.
С этим «перекосом» и завершились торги четверга в Запорожье, констатировав заметный регресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:51
Дата: 04 мая 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:05
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB) на фоне активизации клиентских покупок в оптовых объемах, сменившей мелкооптовый «принос».
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:57
Дата: 04 мая 2018 г.
16.55 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,12 UAH/USDD)
€ – 31,45/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности покупателей СКВ, причем объемы сделок становились оптовыми.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB) на фоне активизации клиентских покупок в оптовых объемах, сменившей мелкооптовый «принос».
После обеда, на рынке Запорожья торговля стала более сбалансированной и ликвидной.
По итогам пятницы на местном рынке относительное равновесие спроса и оферов при незначительном преобладании спроса. Этот символический «перекос» не смог повредить обороты, которые заслужив «твердую четверку», улучшили «посредственные» показатели четверга.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:30
Дата: 05 мая 2018 г. на 10.26
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях
преобладания мелкооптового (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
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дядя Caша
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Додано: Суб 05 тра, 2018 11:05
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB) на фоне пролонгации доминирования мелкооптового и розничного клиентского «приноса».
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:43
Дата: 07 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,07/26,12 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
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дядя Caша
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:44
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.
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дядя Caша
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:44
Дата: 07 мая 2018 г.
17.27 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,07/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,12 UAH/USDD)
€ – 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,60 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,416 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали падение торговой активности.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.
После обеда, на рынке Запорожья торговля стала более сбалансированной, хотя и менее ликвидной.
По итогам понедельника на местном рынке сложилось некоторое преобладание клиентского предложения СКВ, и этот «перекос» в комплекте с полуденной паузой, привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», они ухудшили показатели субботы.
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