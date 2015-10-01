Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:11
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.
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