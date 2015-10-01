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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:11

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:35

Дата: 08 мая 2018 г.

16.33 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,12 UAH/USDD)
€ – 31,20/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,50 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,412 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали появление проблем с клиентским «приносом».

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.

После обеда, на рынке Запорожья торговля стала более сбалансированной, хотя и менее ликвидной.

По итогам вторника на местном рынке сложилось некоторое преобладание клиентского предложения СКВ, и этот «перекос» в комплекте с «пробуксовкой» на участке клиентских оферов, привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», как и накануне.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:43

Дата: 10 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,15 UAH/USD
€ 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:28

По состоянию на 12.19 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившемся оптовом спросе в паре доллар=гривня, который сменил розничный клиентский принос. Эти перемены вызвали закономерное повышение действующих цен «американца»: 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.
дядя Caша
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