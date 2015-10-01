Курси валют у Запоріжжі

Додано: Вів 08 тра, 2018 15:35

Дата: 08 мая 2018 г.



16.33 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,12 UAH/USDD)

€ – 31,20/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,50 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,412 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания мелкооптового и розничного (от $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали появление проблем с клиентским «приносом».



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения на местном рынке (преобладание розничного «приноса») на фоне незначительного роста более значимых бидов в наличной паре доллар-гривня (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB) из-за перебоев в клиентском предложении СКВ.



После обеда, на рынке Запорожья торговля стала более сбалансированной, хотя и менее ликвидной.



По итогам вторника на местном рынке сложилось некоторое преобладание клиентского предложения СКВ, и этот «перекос» в комплекте с «пробуксовкой» на участке клиентских оферов, привели итоговые обороты к потерям. Заслужив «тройку», как и накануне.