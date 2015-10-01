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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:36
Дата: 14 мая 2018 г.
17.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,08/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,12 UAH/USDD)
€ – 31,30/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,34/31,45 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,421 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности покупателей доллара, постепенно выравнивавшей рынок.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесной торговли в паре доллар-гривня, сменившей «перекос» из-за утреннего доминирования розничного «приноса» – котировки рынка консолидировались на уровнях: 26,08/26,12 UAH/USD, евро - 31,34/31,45 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
После обеда, с 15.00 в городе появилась порция «свежей» гривни, вызвав активизацию клиентских покупок. Они перекосили местный рынок в сторону спроса.
Итоговый дисбаланс стал причиной некоторого регресса на участке ликвидности – заслужив «четверку», последняя понизила отличные показатели пятницы.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:58
Дата: 15 мая 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,08/26,13 UAH/USD
€ 31,25/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $15,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
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дядя Caша
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Додано: Вів 15 тра, 2018 11:02
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей жесткое доминирование оптового клиентского предложения. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия:
26,08/26,13 UAH/USD, евро - 31,25/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 63884
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 7246 раз.
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