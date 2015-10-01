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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:36

Дата: 14 мая 2018 г.

17.23 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,08/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,12 UAH/USDD)
€ – 31,30/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,34/31,45 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,421 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности покупателей доллара, постепенно выравнивавшей рынок.

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесной торговли в паре доллар-гривня, сменившей «перекос» из-за утреннего доминирования розничного «приноса» – котировки рынка консолидировались на уровнях: 26,08/26,12 UAH/USD, евро - 31,34/31,45 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.

После обеда, с 15.00 в городе появилась порция «свежей» гривни, вызвав активизацию клиентских покупок. Они перекосили местный рынок в сторону спроса.

Итоговый дисбаланс стал причиной некоторого регресса на участке ликвидности – заслужив «четверку», последняя понизила отличные показатели пятницы.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:58

Дата: 15 мая 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,08/26,13 UAH/USD
€ 31,25/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $15,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:02

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей жесткое доминирование оптового клиентского предложения. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия:
26,08/26,13 UAH/USD, евро - 31,25/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:28

Дата: 15 мая 2018 г.

17.27 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра - 26,08/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,13 UAH/USDD)
€ – 31,10/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $15,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали падение торговой активности.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей жесткое доминирование оптового клиентского предложения. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия:
26,08/26,13 UAH/USD, евро - 31,25/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.

После обеда, с 14.00 в городе активизировались покупатели на фоне проблем с клиентским «приносом». Это «перекосило» местный рынок в сторону доминирования спроса и повлекло за собой снижение итоговой ликвидности..

Последняя, заслужив «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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