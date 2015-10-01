Курси валют у Запоріжжі

Додано: Сер 16 тра, 2018 16:38

Дата: 16 мая 2018 г.



17.36 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра - 26,08/26,14 UAH/USD, к обеду - 26,08/26,14 UAH/USDD)

€ – 31,00/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,25 UAH/EUR, к обеду - 31,00/31,20 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня. Клиенты на моменте пока СКВ не приобретают.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали постепенное выравнивание рынка из-за появившихся клиентских покупок.



По состоянию на 13.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в настроении и установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня с незначительным преобладанием предложения СКВ. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия: 26,08/26,14 UAH/USD, евро - 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.



После обеда цена на запорожском рынке не изменились, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, которое, однако, не уберегло итоговую ликвидность от потерь – заслужив от местных валютчиков «твердую тройку», обороты запорожской «налички» заметно ухудшили показатели предыдущей сессии.

Не исключено, часть вины за этот регресс лежит на заметном обострении гривнедефицита.