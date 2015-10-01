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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:36
Дата: 14 мая 2018 г.
17.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,08/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,12 UAH/USDD)
€ – 31,30/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,34/31,45 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,421 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали рост активности покупателей доллара, постепенно выравнивавшей рынок.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесной торговли в паре доллар-гривня, сменившей «перекос» из-за утреннего доминирования розничного «приноса» – котировки рынка консолидировались на уровнях: 26,08/26,12 UAH/USD, евро - 31,34/31,45 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
После обеда, с 15.00 в городе появилась порция «свежей» гривни, вызвав активизацию клиентских покупок. Они перекосили местный рынок в сторону спроса.
Итоговый дисбаланс стал причиной некоторого регресса на участке ликвидности – заслужив «четверку», последняя понизила отличные показатели пятницы.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:58
Дата: 15 мая 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,08/26,13 UAH/USD
€ 31,25/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $15,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 11:02
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей жесткое доминирование оптового клиентского предложения. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия:
26,08/26,13 UAH/USD, евро - 31,25/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 16:28
Дата: 15 мая 2018 г.
17.27 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра - 26,08/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,13 UAH/USDD)
€ – 31,10/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,25/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $15,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали падение торговой активности.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей жесткое доминирование оптового клиентского предложения. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия:
26,08/26,13 UAH/USD, евро - 31,25/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
После обеда, с 14.00 в городе активизировались покупатели на фоне проблем с клиентским «приносом». Это «перекосило» местный рынок в сторону доминирования спроса и повлекло за собой снижение итоговой ликвидности..
Последняя, заслужив «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:02
Дата: 16 мая 2018 г. на 11.00
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,08/26,14 UAH/USD
€ 31,10/31,25 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня. Клиенты на моменте пока СКВ не приобретают.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:47
По состоянию на 13.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в настроении и установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня с незначительным преобладанием предложения СКВ. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия: 26,08/26,14 UAH/USD, евро - 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:38
Дата: 16 мая 2018 г.
17.36 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,14 UAH/USD (с утра - 26,08/26,14 UAH/USD, к обеду - 26,08/26,14 UAH/USDD)
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,25 UAH/EUR, к обеду - 31,00/31,20 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня. Клиенты на моменте пока СКВ не приобретают.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали постепенное выравнивание рынка из-за появившихся клиентских покупок.
По состоянию на 13.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в настроении и установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня с незначительным преобладанием предложения СКВ. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия: 26,08/26,14 UAH/USD, евро - 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.
После обеда цена на запорожском рынке не изменились, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, которое, однако, не уберегло итоговую ликвидность от потерь – заслужив от местных валютчиков «твердую тройку», обороты запорожской «налички» заметно ухудшили показатели предыдущей сессии.
Не исключено, часть вины за этот регресс лежит на заметном обострении гривнедефицита.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 10:13
Дата: 17 мая 2018 г. на 11.10
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,10/26,14 UAH/USD
€ 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
сбалансированной торговли оптовыми (до $40,0 тыс.) партиями доллара.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:17
По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли по всем валютам, позволившей им не менять цены открытия за исключением сужения спреда в паре евро-гривня: 26,10/26,14 UAH/USD, евро - 31,10/31,20 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:37
Дата: 17 мая 2018 г.
17.34 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,10/26,14 UAH/USD, к обеду - 26,10/26,14 UAH/USDD)
€ – 31,00/31,15 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,20 UAH/EUR, к обеду - 31,10/31,20 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
сбалансированной торговли оптовыми (до $40,0 тыс.) партиями доллара.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали довольно активную торговлю всеми валютами в обоих направлениях.
По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли по всем валютам, позволившей им не менять цены открытия за исключением сужения спреда в паре евро-гривня: 26,10/26,14 UAH/USD, евро - 31,10/31,20 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке. Дилеры были вынуждены корректировать курсы обмена в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс.
Поскольку этот баланс спроса и предложения сохранялся в течение всего дня, итоговая ликвидность выросла, заслужив «твердую четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.
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