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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:43

Дата: 18 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,11 UAH/USD
€ 31,00/31,15 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:08

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64006
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  #<1 ... 180181182183
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