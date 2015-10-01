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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:43
Дата: 18 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,11 UAH/USD
€ 31,00/31,15 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:08
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64006
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3840 раз.
- Подякували: 7262 раз.
-
- Профіль
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