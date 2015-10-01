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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:43
Дата: 18 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,11 UAH/USD
€ 31,00/31,15 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:08
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:38
Дата: 18 мая 2018 г.
16.36 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,08 UAH/USD (с утра - 26,05/26,11 UAH/USD, к обеду - 26,05/26,10 UAH/USDD)
€ – 30,90/31,02 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,15 UAH/EUR, к обеду - 30,90/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали довольно активную торговлю в сопровождении доминирования клиентского «приноса». Не исключено, эта стабильность стала следствием консерватизма запорожцев, сохранявших цены открытия неизменными.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке, а также сохранения преобладания клиентского предложения валюты. Кстати, это перманентное доминирование приноса опустошило гривневые закрома у запорожцев, гривни им в пятницу хватило впритык.
Сохранившийся «перекос» местного рынка в сторону клиентских оферов отнюдь не повредило итоговой ликвидности – заслужив в пятницу «твердую четверку», обороты на рынке Запорожья повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:14
Дата: 21 мая 2018 г. на 11.08
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,08 UAH/USD
€ 30,75/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:12
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия некоторого появления «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
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