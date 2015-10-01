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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:43
Дата: 18 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,11 UAH/USD
€ 31,00/31,15 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:08
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:38
Дата: 18 мая 2018 г.
16.36 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,08 UAH/USD (с утра - 26,05/26,11 UAH/USD, к обеду - 26,05/26,10 UAH/USDD)
€ – 30,90/31,02 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,15 UAH/EUR, к обеду - 30,90/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали довольно активную торговлю в сопровождении доминирования клиентского «приноса». Не исключено, эта стабильность стала следствием консерватизма запорожцев, сохранявших цены открытия неизменными.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке, а также сохранения преобладания клиентского предложения валюты. Кстати, это перманентное доминирование приноса опустошило гривневые закрома у запорожцев, гривни им в пятницу хватило впритык.
Сохранившийся «перекос» местного рынка в сторону клиентских оферов отнюдь не повредило итоговой ликвидности – заслужив в пятницу «твердую четверку», обороты на рынке Запорожья повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:14
Дата: 21 мая 2018 г. на 11.08
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,08 UAH/USD
€ 30,75/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:12
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия некоторого появления «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:43
Дата: 21 мая 2018 г.
17.41 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,750/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
В период до полудня настроение на рынке города очень плавно менялось – постепенно появлялись сколь-нибудь значимые продажи СКВ клиентам, заинтересовавшимся долларом.
запорожцы констатировали довольно активную торговлю в сопровождении доминирования клиентского «приноса». Не исключено, эта стабильность стала следствием консерватизма запорожцев, сохранявших цены открытия неизменными.
Тем не менее, по состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия некоторого появления «интереса» к СКВ.
Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке, а также сохранения преобладания клиентского предложения валюты. Кстати, этот «перекос» немного ухудшил состояние ликвидности. Заслужив в понедельник «четверку с минусом», обороты на рынке Запорожья немного понизили показатели предыдущей сессии.
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