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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:43

Дата: 18 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,11 UAH/USD
€ 31,00/31,15 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:08

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:38

Дата: 18 мая 2018 г.

16.36 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,05/26,08 UAH/USD (с утра - 26,05/26,11 UAH/USD, к обеду - 26,05/26,10 UAH/USDD)
€ – 30,90/31,02 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,15 UAH/EUR, к обеду - 30,90/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.

В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали довольно активную торговлю в сопровождении доминирования клиентского «приноса». Не исключено, эта стабильность стала следствием консерватизма запорожцев, сохранявших цены открытия неизменными.

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.

После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке, а также сохранения преобладания клиентского предложения валюты. Кстати, это перманентное доминирование приноса опустошило гривневые закрома у запорожцев, гривни им в пятницу хватило впритык.

Сохранившийся «перекос» местного рынка в сторону клиентских оферов отнюдь не повредило итоговой ликвидности – заслужив в пятницу «твердую четверку», обороты на рынке Запорожья повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:14

Дата: 21 мая 2018 г. на 11.08
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,08 UAH/USD
€ 30,75/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:12

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия некоторого появления «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:43

Дата: 21 мая 2018 г.

17.41 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,750/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.

В период до полудня настроение на рынке города очень плавно менялось – постепенно появлялись сколь-нибудь значимые продажи СКВ клиентам, заинтересовавшимся долларом.

Тем не менее, по состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне появления некоторого «интереса» к СКВ.

Действующие цены на рынке города почти не изменились с открытия: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.

После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке, а также сохранения преобладания клиентского предложения валюты. Кстати, этот «перекос» немного ухудшил состояние ликвидности. Заслужив в понедельник «четверку с минусом», обороты на рынке Запорожья немного понизили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:48

Дата: 22 мая 2018 г. на 10.46
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 30,75/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар. Редкими, впрочем, партиями.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:16

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене тренда – доминировавший с утра клиентский спрос сменился «приносом», заставив запорожцев понизить цену пары доллар-гривня: 25,98/26,03 UAH/USD, евро - 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:39

Дата: 22 мая 2018 г.

17.31 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,98/26,03 UAH/USDD)
€ – 30,85/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,424 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,422 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар. Редкими, впрочем, партиями.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – доминировавший оптовый спрос вытеснялся агрессивными клиентскими оферами валюты.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене тренда – доминировавший с утра клиентский спрос сменился «приносом», заставив запорожцев понизить цену пары доллар-гривня: 25,98/26,03 UAH/USD, евро - 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.

После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке повысилась, отвечая на возвращение на рынок клиентского спроса. Собственно, торговый день 22-го в Запорожье завершился итоговым преобладанием спроса. Этот «перекос» не нанес урон оборотам, которые заслужив «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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