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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:25

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и сохранении преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют, не давая повода местным валютчикам изменять действующие цены: 26,02/26,06 UAH/USD, евро - 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:31

Дата: 23 мая 2018 г.

17.31 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,06 UAH/USDD)
€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.

В период до полудня настроение на рынке города не менялось – доминировавший розничный «принос» никак не желал трансформироваться в оптовые сделки.

На этом фоне запорожцы приняли решение не менять действующие с утра цены, опасаясь потерять текущую вялую ликвидность.

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и сохранении преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют, не давая повода местным валютчикам радикально изменять действующие цены: 26,02/26,06 UAH/USD, евро - 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.

После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке ограничилась расширением спреда за счет выросших оферов. При этом к закрытию сложилось «техническое» преобладание спроса в розничных объемах – в это время принос начал иссякать.

Сложившийся «перекос» по итогам дня в комплекте с отсутствием в течение среды сделок с оптовыми партиями валюты привели к регрессу на участке ликвидности. Она, заслужив «слабую тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:41

Дата: 24 мая 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,02/26,08 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:10

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о новом настроении – доминировавший с открытия розничный клиентский «принос» сменился сбалансированной торговлей на фоне незначительных изменений в действующих ценах: 26,03/26,08 UAH/USD, евро - 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:24

Дата: 24 мая 2018 г.

17.20 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,03/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,08 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – доминировавший розничный «принос» постепенно трансформировался в двустороннюю торговлю.
На этом фоне запорожцы приняли решение почти не менять действующие с утра цены.

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о новом настроении – доминировавший с открытия розничный клиентский «принос» сменился сбалансированной торговлей на фоне незначительных изменений в действующих ценах: 26,03/26,08 UAH/USD, евро - 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.

После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке ограничилась сужением спреда. Это позволяло сделать равновесие покупок и продаж уже оптовых партий СКВ.

По итогам четверга запорожцы констатировали заметный прогресс на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку». В немалой степени росту оборотов способствовала сбалансированная торговля всех трех валют.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:53

Дата: 25 мая 2018 г. на 10.51
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,10 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:08

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постепенном выравнивании настроения: доминировавший с утра клиентский спрос на доллар «разбавляется» предложениями. На моменте в городе действуют цены: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,70/30,83 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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