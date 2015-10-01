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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:25
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и сохранении преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют, не давая повода местным валютчикам изменять действующие цены: 26,02/26,06 UAH/USD, евро - 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:31
Дата: 23 мая 2018 г.
17.31 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,06 UAH/USDD)
€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – доминировавший розничный «принос» никак не желал трансформироваться в оптовые сделки.
На этом фоне запорожцы приняли решение не менять действующие с утра цены, опасаясь потерять текущую вялую ликвидность.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и сохранении преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют, не давая повода местным валютчикам радикально изменять действующие цены: 26,02/26,06 UAH/USD, евро - 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке ограничилась расширением спреда за счет выросших оферов. При этом к закрытию сложилось «техническое» преобладание спроса в розничных объемах – в это время принос начал иссякать.
Сложившийся «перекос» по итогам дня в комплекте с отсутствием в течение среды сделок с оптовыми партиями валюты привели к регрессу на участке ликвидности. Она, заслужив «слабую тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 09:41
Дата: 24 мая 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,02/26,08 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:10
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о новом настроении – доминировавший с открытия розничный клиентский «принос» сменился сбалансированной торговлей на фоне незначительных изменений в действующих ценах: 26,03/26,08 UAH/USD, евро - 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:24
Дата: 24 мая 2018 г.
17.20 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,03/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,08 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» доллара.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – доминировавший розничный «принос» постепенно трансформировался в двустороннюю торговлю.
На этом фоне запорожцы приняли решение почти не менять действующие с утра цены.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о новом настроении – доминировавший с открытия розничный клиентский «принос» сменился сбалансированной торговлей на фоне незначительных изменений в действующих ценах: 26,03/26,08 UAH/USD, евро - 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке ограничилась сужением спреда. Это позволяло сделать равновесие покупок и продаж уже оптовых партий СКВ.
По итогам четверга запорожцы констатировали заметный прогресс на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку». В немалой степени росту оборотов способствовала сбалансированная торговля всех трех валют.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:53
Дата: 25 мая 2018 г. на 10.51
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,10 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:08
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постепенном выравнивании настроения: доминировавший с утра клиентский спрос на доллар «разбавляется» предложениями. На моменте в городе действуют цены: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,70/30,83 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:25
Дата: 25 мая 2018 г.
16.22 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,03/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,83 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – доминировавший с утра спрос на доллар в оптовых партиях постепенно размывался робкими поначалу клиентскими предложениями.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постепенном выравнивании настроения: доминировавший с утра клиентский спрос на доллар «разбавляется» предложениями. На моменте в городе действуют цены: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,70/30,83 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB. Полагаю, способствовал активизации «приноса» рост бидов в паре доллар-гривня.
После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась выросшей активностью клиентских оптовых оферов СКВ. Тем не менее, дополуденное преобладание спроса обеспечило итоговое незначительное его преобладание на фоне равновесного в целом рынка.
Незначительный «перекос» запорожского наличного рынка в сторону спроса не повредил итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».
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