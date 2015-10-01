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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:32
Дата: 29 мая 2018 г.
17.30 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,04 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,35/30,60 UAH/EUR, к полудню - 30,30/30,50 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,416 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – доминировавший с утра клиентский «принос» сохранился, однако, как заметили запорожцы, клиенты отнюдь не «заваливали» долларом ОП, давая возможность последним оставить цены бидов «американца» на уровнях открытия.
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в паре доллар-гривня на фоне некоторой коррекции действующих цен: 26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,30/30,50 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB.
С 13.00 на рынке Запорожья произошел «переворот» - доминировавший доселе клиентский «принос» канул в Лету, а ему на смену пришел спрос. Ввиду отсутствия с этого часа поступлений валюты от клиентов, по итогам дня сформировалось преобладание спроса.
Незначительный «перекос» запорожского наличного рынка в сторону спроса не повредил итоговую ликвидность, заслужившую, как и в пятницу, «твердую четверку».
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:04
Дата: 30 мая 2018 г. на 10.57
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,07 UAH/USD
€ 30,25/30,45 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях отсутствия реальных сделок. По всей видимости, здешние клиенты озадачены утренним ростом доллара на межбанке.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:26
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:37
Дата: 30 мая 2018 г.
17.20 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,00/26,05 UAH/USD (с утра - 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,35/30,60 UAH/EUR (с утра – 30,25/30,45 UAH/EUR, к полудню - 30,30/30,45 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,416 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
В период до полудня на рынке города постепенно активизировались покупатели (сообразно настроениям на межбанке).
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,30/30,45 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.
С 14.00 на рынке Запорожья произошел «переворот» - доминировавший доселе клиентский спрос сменился оптовыми клиентскими оферами, которые, в конечном счете, и перекосили рынок, обеспечивая ему итоговое доминирование «приноса».
Этот «перекос» запорожского наличного рынка в сторону оферов валюты не повредил итоговую ликвидность, заслужившую, как и во вторник, «твердую четверку».
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:41
Дата: 31 мая 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 30,38/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях отсутствия реальных сделок. По всей видимости, здешние клиенты снова озадачены утренним ростом доллара на межбанке, несмотря на явные признаки сжатия гривневой ликвидности.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:40
По состоянию на 12.38 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания розничного клиентского спроса в паре доллар-гривня на фоне неизменности действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,65 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.
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