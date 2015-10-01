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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:54
Дата: 04 июня 2018 г. на 10.53
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 30,45/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:41
о состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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