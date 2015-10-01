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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:54

Дата: 04 июня 2018 г. на 10.53
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 30,45/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:41

о состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:30

Дата: 04 июня 2018 г.

17.27 рынок Запорожья, опт:

$ - 25,98/26,03 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,04 UAH/USDD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,65 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.

В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно равновесного рынка спроса было больше.

По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.

Со слов запорожских валютчиков, они могли бы выровнять рынок в полновесный баланс, немного приподняв биды, но с гривней в городе была «напряженка»…

После обеда на рынке Запорожья наблюдались перемены в настроениях клиентов – незначительное доминирование спроса сменилось столь же небольшим преобладанием клиентского «приноса». Позволившего запорожцам к исходу сессии понизить обе позиции «американца».

Пр итогам дня относительная сбалансированность рынка способствовала сохранению оборотов на хорошем уровне, аккурат, на «четверку», как и в предыдущую сессию.
дядя Caша
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