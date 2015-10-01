Курси валют у Запоріжжі

Додано: Пон 04 чер, 2018 16:30

Дата: 04 июня 2018 г.



17.27 рынок Запорожья, опт:



$ - 25,98/26,03 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,04 UAH/USDD)

€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,65 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.



В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно равновесного рынка спроса было больше.



По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.



Со слов запорожских валютчиков, они могли бы выровнять рынок в полновесный баланс, немного приподняв биды, но с гривней в городе была «напряженка»…



После обеда на рынке Запорожья наблюдались перемены в настроениях клиентов – незначительное доминирование спроса сменилось столь же небольшим преобладанием клиентского «приноса». Позволившего запорожцам к исходу сессии понизить обе позиции «американца».



Пр итогам дня относительная сбалансированность рынка способствовала сохранению оборотов на хорошем уровне, аккурат, на «четверку», как и в предыдущую сессию.