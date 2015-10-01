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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:54
Дата: 04 июня 2018 г. на 10.53
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 30,45/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:41
о состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:30
Дата: 04 июня 2018 г.
17.27 рынок Запорожья, опт:
$ - 25,98/26,03 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,04 UAH/USDD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,65 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.
В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно равновесного рынка спроса было больше.
По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.
Со слов запорожских валютчиков, они могли бы выровнять рынок в полновесный баланс, немного приподняв биды, но с гривней в городе была «напряженка»…
После обеда на рынке Запорожья наблюдались перемены в настроениях клиентов – незначительное доминирование спроса сменилось столь же небольшим преобладанием клиентского «приноса». Позволившего запорожцам к исходу сессии понизить обе позиции «американца».
Пр итогам дня относительная сбалансированность рынка способствовала сохранению оборотов на хорошем уровне, аккурат, на «четверку», как и в предыдущую сессию.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 09:37
Дата: 05 июня 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 25,97/26,04 UAH/USD
€ 30,50/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания спроса. Работались редкие, но оптовые партии валюты.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:26
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении некоторого преобладания спроса, которое стало причиной небольшого роста действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:27
Дата: 05 июня 2018 г.
17.24 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,00/26,05 UAH/USD (с утра - 25,97/26,04 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USDD)
€ – 30,50/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,70 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания спроса. Работались редкие, но оптовые партии валюты.
В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно ликвидного рынка спроса было больше. Это заставило запорожцев немного повысить действующие цены.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания спроса, которое стало причиной небольшого роста действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья никаких перемен. День прошел в условиях преобладания клиентского спроса, однако этот итоговый «перекос» не смог повредить обороты, заслужившие, как и накануне, от местных дилеров «твердую четверку».
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:07
Дата: 06 июня 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,07 UAH/USD
€ 30,55/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях Работались мелкооптовые, до $10,0 тыс., партии валюты.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:57
По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения (сбалансированная торговля мелкооптовыми партиями валюты) на фоне стабильности цен открытия: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,55/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:36
Дата: 06 июня 2018 г.
17.32 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра - 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,70 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях Работались мелкооптовые, до $10,0 тыс., партии валюты.
В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно ликвидного рынка равновесие сохранялось, исключая ценовое вмешательство.
По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения (сбалансированная торговля мелкооптовыми партиями валюты) на фоне стабильности цен открытия: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,55/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.
После обеда, с 15.00, на рынке Запорожья заметно выросла активность покупателей доллара, заставив местных дилеров в спешном порядке поднимать действующие цены. День завершился в относительном равновесии покупок и продаж при некотором преобладании спроса. Этот незначительный итоговый «перекос» не смог повредить обороты, заслужившие, как и накануне, от местных дилеров «твердую четверку».
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