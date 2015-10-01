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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:29

По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле (держатели доллара надеются на «продолжение банкета» и рост СКВ, а потенциальные покупатели заметили заморозку подорожания безналичного «американца») в сопровождении немного изменившихся с открытия цен: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:31

Дата: 07 июня 2018 г.

17.22 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,07/26,12 UAH/USD (с утра - 26,07/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,15 UAH/USDD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях оптового клиентского спроса.

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали угасание клиентской торговой активности на фоне относительной стабильности действующих цен.

По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле (держатели доллара надеются на «продолжение банкета» и рост СКВ, а потенциальные покупатели заметили заморозку подорожания безналичного «американца») в сопровождении немного изменившихся с открытия цен: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.

После обеда, с 13.40, на рынке Запорожья возобновилась двусторонняя довольно активная торговля в паре доллар-гривня. К исходу сессии установилось относительное равновесие спроса и предложение при некотором преобладании клиентских оферов валюты.

Этот мизерный «перекос» не смог повредить обороты, заслужившие, как и накануне, от местных дилеров «твердую четверку».
дядя Caша
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