Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:29
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле (держатели доллара надеются на «продолжение банкета» и рост СКВ, а потенциальные покупатели заметили заморозку подорожания безналичного «американца») в сопровождении немного изменившихся с открытия цен: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:31
Дата: 07 июня 2018 г.
17.22 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,07/26,12 UAH/USD (с утра - 26,07/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,15 UAH/USDD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях оптового клиентского спроса.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали угасание клиентской торговой активности на фоне относительной стабильности действующих цен.
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле (держатели доллара надеются на «продолжение банкета» и рост СКВ, а потенциальные покупатели заметили заморозку подорожания безналичного «американца») в сопровождении немного изменившихся с открытия цен: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
После обеда, с 13.40, на рынке Запорожья возобновилась двусторонняя довольно активная торговля в паре доллар-гривня. К исходу сессии установилось относительное равновесие спроса и предложение при некотором преобладании клиентских оферов валюты.
Этот мизерный «перекос» не смог повредить обороты, заслужившие, как и накануне, от местных дилеров «твердую четверку».
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:46
Дата: 08 июня 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 30,75/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях оптового клиентского «приноса».
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:31
По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили прежнем настроении – преобладание с утра оптового клиентского «приноса» на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:40
Дата: 08 июня 2018 г.
16.40 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,06/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,09 UAH/USDD)
€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,93 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,417 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях оптового клиентского «приноса».
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение настроения, которое способствовало снижению действующих цен.
По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили прежнем настроении – преобладание с утра оптового клиентского «приноса» на фоне некоторого снижения цен: 26,05/26,09 UAH/USD, евро – 30,75/30,93 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB.
После обеда, с 14.00, на рынке Запорожья появились клиентские покупки доллара, который с одной стороны выровняли местный рынок в итоговый баланс спрос/предложение, с другой, заставили местных дилеров немного приподнять действующие цены в паре доллар-гривня.
Итоговая сбалансированность запорожского рынка позволила сохранить обороты на хорошем уровне. Заслужив от местных дилеров «твердую четверку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.
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