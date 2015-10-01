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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:36

Дата: 12 июня 2018 г.

17.26 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях доминирования оптового клиентского «приноса».

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение утреннего настроения (доминирование оферов), которое сопровождалось затуханием торговой активности.

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сопровождаемой символическими переменами в ценах: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.

После обеда, полуденная пауза в Запорожье сменилась оптовым клиентским спросом на фоне отсутствия сообразных оферов. Это с одной стороны перекосило рынок по итогам дня в сторону бидов, с другой, заставило запорожцев приподнять к финишу действующие цены.

По итогам дня сформировалось преобладание клиентского спроса, а обороты из-за полуденного безделья заслужили «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:29

Дата: 13 июня 2018 г. на 10.27
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,08 UAH/USD
€ 30,80/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,4145 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях относительной сбалансированности покупок и продаж в приличных объемах при некотором преобладании спроса.
дядя Caша
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