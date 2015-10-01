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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:36
Дата: 12 июня 2018 г.
17.26 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,03/26,08 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях доминирования оптового клиентского «приноса».
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение утреннего настроения (доминирование оферов), которое сопровождалось затуханием торговой активности.
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сопровождаемой символическими переменами в ценах: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.
После обеда, полуденная пауза в Запорожье сменилась оптовым клиентским спросом на фоне отсутствия сообразных оферов. Это с одной стороны перекосило рынок по итогам дня в сторону бидов, с другой, заставило запорожцев приподнять к финишу действующие цены.
По итогам дня сформировалось преобладание клиентского спроса, а обороты из-за полуденного безделья заслужили «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 09:29
Дата: 13 июня 2018 г. на 10.27
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,03/26,08 UAH/USD
€ 30,80/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,4145 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях относительной сбалансированности покупок и продаж в приличных объемах при некотором преобладании спроса.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 11:29
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении более жесткого преобладания клиентского спроса из-за падения клиентских оферов. Это вызвало закономерное повышение действующих цен на рынке города: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 16:54
Дата: 13 июня 2018 г.
17.52 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,03/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,12 UAH/USDD)
€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,414 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях относительной сбалансированности покупок и продаж в приличных объемах при некотором преобладании спроса.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание клиентских оферов, формирующее более жесткое доминирование спроса.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении более жесткого преобладания клиентского спроса из-за падения клиентских оферов. Это вызвало закономерное повышение действующих цен на рынке города: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
После обеда «перекос» наличного рынка Запорожья в сторону спроса сохранился. Местным дилерам не удалось «заставить» клиентов «сдавать валюту». Это, собственно, и стало основной причиной упадка на участке ликвидности – заслужив от дилеров Запорожья «тройку», обороты повторили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:40
Дата: 14 июня 2018 г. на 10.37
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,08/26,18 UAH/USD
€ 30,85/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса».
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:15
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о паузе в торговле, которая вполне ожидаемо возникла при столь высокой курсовой динамике: 26,12/26,22 UAH/USD, евро – 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:26
Дата: 14 июня 2018 г.
17.25 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,16/26,22 UAH/USD (с утра - 26,08/26,18 UAH/USD, к полудню – 26,12/26,22 UAH/USDD)
€ – 30,80/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,90/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса».
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности, характерное для динамичного роста действующих цен.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о паузе в торговле, которая вполне ожидаемо возникла при столь высокой курсовой динамике: 26,12/26,22 UAH/USD, евро – 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.
После обеда на местном рынке возобновился спрос, перекашивая рынок в свою сторону. Запорожцы пытались вернуть в торговлю баланс, изрядно поднимая более значимые биды, однако реанимировать клиентский «принос» даже столь высокими ценами, им не удалось. В результате итоговое доминирование спроса и «тройка» за ликвидность. Как и накануне.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:48
Дата: 15 июня 2018 г. на 10.44
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,17/26,23 UAH/USD
€ 30,50/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $2,0-3,0 тыс.) клиентского спроса.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:20
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей утреннее доминирование мелкооптового клиентского спроса. Цены в городе едва заметно изменились: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.
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