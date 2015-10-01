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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:41

Дата: 18 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,18/26,23 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок. Предложение СКВ доминирует, но цена его не устраивает местных валютчиков.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:11

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:47

Дата: 19 июня 2018 г. на 10.46
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,25/26,32 UAH/USD
€ 30,70/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
дядя Caша
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