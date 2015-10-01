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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:41
Дата: 18 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,18/26,23 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок. Предложение СКВ доминирует, но цена его не устраивает местных валютчиков.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:11
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:47
Дата: 19 июня 2018 г. на 10.46
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,25/26,32 UAH/USD
€ 30,70/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:51
По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:36
Дата: 19 июня 2018 г.
17.26 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,30/26,35 UAH/USD (с утра - 26,25/26,32 UAH/USD, к полудню – 26,30/26,37 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,414 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное увеличение активности покупателей СКВ.
По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.
После обеда на местном рынке стартовал принос со стороны клиентов, наконец-то дождавшихся «заметного роста» курса доллара. Это выровняло местный рынок в баланс спроса и предложения, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:43
Дата: 20 июня 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,32/26,40 UAH/USD
€ 30,75/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых количествах. На рынке города выросла «тревожность».
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