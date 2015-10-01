Курси валют у Запоріжжі

Додано: Сер 20 чер, 2018 16:25

Дата: 20 июня 2018 г.



17.22 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,28/26,35 UAH/USD (с утра - 26,32/26,40 UAH/USD, к полудню – 26,35/26,45 UAH/USDD)

€ – 30,70/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,409/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых количествах. На рынке города выросла «тревожность».



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором повышение цен в паре доллар-гривня при стабильности в остальных валютных парах: 26,35/26,45 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.



После обеда на местном рынке стартовала коррекция действующих цен из-за аналогичных настроений на межбанке и выросшего «приноса» со стороны клиентов.



Рынок Запорожья завершил сессию среды в равновесии покупок и продаж, однако полуденная пауза в торговле нанесла урон оборотам, которые по итогам дня заслужили «тройку», понизив показатели предыдущей сессии.

