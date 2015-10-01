RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:41

Дата: 18 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,18/26,23 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок. Предложение СКВ доминирует, но цена его не устраивает местных валютчиков.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:11

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:47

Дата: 19 июня 2018 г. на 10.46
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,25/26,32 UAH/USD
€ 30,70/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:51

По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:36

Дата: 19 июня 2018 г.

17.26 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,30/26,35 UAH/USD (с утра - 26,25/26,32 UAH/USD, к полудню – 26,30/26,37 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,414 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное увеличение активности покупателей СКВ.

По состоянию на 11.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении доминирования оптового клиентского спроса, сменившего розничную равновесную торговлю с утра. На моменте в городе выросли цены: 26,30/26,37 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB.

После обеда на местном рынке стартовал принос со стороны клиентов, наконец-то дождавшихся «заметного роста» курса доллара. Это выровняло местный рынок в баланс спроса и предложения, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:43

Дата: 20 июня 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,32/26,40 UAH/USD
€ 30,75/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых количествах. На рынке города выросла «тревожность».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:22

По состоянию на 12.47 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором повышение цен в паре доллар-гривня при стабильности в остальных валютных парах: 26,35/26,45 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:25

Дата: 20 июня 2018 г.

17.22 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,28/26,35 UAH/USD (с утра - 26,32/26,40 UAH/USD, к полудню – 26,35/26,45 UAH/USDD)
€ – 30,70/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,409/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского спроса в оптовых количествах. На рынке города выросла «тревожность».

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.

По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором повышение цен в паре доллар-гривня при стабильности в остальных валютных парах: 26,35/26,45 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.

После обеда на местном рынке стартовала коррекция действующих цен из-за аналогичных настроений на межбанке и выросшего «приноса» со стороны клиентов.

Рынок Запорожья завершил сессию среды в равновесии покупок и продаж, однако полуденная пауза в торговле нанесла урон оборотам, которые по итогам дня заслужили «тройку», понизив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:36

Дата: 21 июня 2018 г. на 10.34
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,25/26,33 UAH/USD
€ 30,60/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:29

По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле, время обеда.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64937
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3951 раз.
Подякували: 7353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 186187188189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют в Одесі 1 ... 62, 63, 64
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
634 53557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 11:35
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 248, 249, 250
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2490 165427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 11:32
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 192, 193, 194
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1937 136252
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 11:28
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8252)
21.06.2018 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.