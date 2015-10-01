Курси валют у Запоріжжі

Дата: 21 июня 2018 г.
17.37 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,20/26,27 UAH/USD (с утра - 26,25/26,33 UAH/USD, к полудню – 26,25/26,32 UAH/USDD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,75 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,413 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле.
После обеда на местном рынке с очевидным опозданием стартовала динамичная коррекция действующих цен. К исходу сессии на рынке города сложилось равновесие покупок и продаж, которое, не смогло улучшить состояние оборотов. По итогам четверга ликвидность, заслужив от запорожцев «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
Полагаю, урон ликвидности запорожскому рынку наличных нанесли полуденная пауза в торговле и послеобеденная высокая курсовая динамика, отпугнувшая клиентов.