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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:39
Дата: 21 июня 2018 г.
17.37 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,20/26,27 UAH/USD (с утра - 26,25/26,33 UAH/USD, к полудню – 26,25/26,32 UAH/USDD)
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,75 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,413 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении цен в валютных парах: 26,25/26,32 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB. На моменте в городе традиционная «полуденная пауза» в торговле.
После обеда на местном рынке с очевидным опозданием стартовала динамичная коррекция действующих цен. К исходу сессии на рынке города сложилось равновесие покупок и продаж, которое, не смогло улучшить состояние оборотов. По итогам четверга ликвидность, заслужив от запорожцев «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
Полагаю, урон ликвидности запорожскому рынку наличных нанесли полуденная пауза в торговле и послеобеденная высокая курсовая динамика, отпугнувшая клиентов.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:41
Дата: 22 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,20/26,25 UAH/USD
€ 30,60/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского спроса на доллар в оптовых количествах.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:41
По состоянию на 12.34 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выравнивании рынка в относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса. На моменте в городе действовали цены:
26,18/26,23 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Запорожцы подозревают, что разворот на межбанке увеличит преобладание спроса.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:30
Дата: 22 июня 2018 г.
16.28 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,17/26,22 UAH/USD (с утра - 26,20/26,25 UAH/USD, к полудню – 26,18/26,23 UAH/USDD)
€ – 30,65/30,78 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского спроса на доллар в оптовых количествах.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное выравнивание спроса и предложения.
По состоянию на 12.34 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выравнивании рынка в относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса. На моменте в городе действовали цены:
26,18/26,23 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Запорожцы подозревают, что разворот на межбанке увеличит преобладание спроса.
После обеда на местном рынке наконец-то произошло полноценное выравнивание покупок и продаж в паре доллар-гривня, и это обеспечило прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «твердую четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:27
Дата: 23 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,17/26,22 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях жесткого преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:53
По состоянию на 11.48 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в паре доллар-гривня и коррекции пары евро-гривня: 26,17/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. Настроение рынка с утра не изменилось – там по-прежнему доминирует розничный клиентский «принос» без спроса.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:33
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB. К полудню традиционная пауза в торговле сменила доминировавший с утра клиентский оптовый «принос».
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:43
Дата: 25 июня 2018 г.
17.35 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,15/26,20 UAH/USD (с утра - 26,15/26,22 UAH/USD, к полудню – 26,15/26,22 UAH/USDD)
€ – 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,72 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное сворачивание торговой активности.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB. К полудню традиционная пауза в торговле сменила доминировавший с утра клиентский оптовый «принос».
После обеда на местном рынке возобновилась очень вялая двусторонняя торговля, результатом которой стала «тройка» за обороты, несмотря на итоговый баланс спроса и предложения. Ликвидность понедельничной сессии повторила «посредственные» показатели субботы.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:50
Дата: 26 июня 2018 г. на 10.47
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,13/26,20 UAH/USD
€ 30,60/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 11:27
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на фоне сужения спреда: 26,16/26,20 UAH/USD, евро – 30,62/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB. К полудню на местном рынке относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.
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