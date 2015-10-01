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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:00

Дата: 26 июня 2018 г.

17.59 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,18/26,25 UAH/USD (с утра - 26,13/26,20 UAH/USD, к полудню – 26,16/26,20 UAH/USDD)
€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,76 UAH/EUR, к полудню - 30,62/30,80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,416 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения.

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное увеличение активности покупателей, заставляющее их реагировать текущими ценами.

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на фоне сужения спреда: 26,16/26,20 UAH/USD, евро – 30,62/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB. К полудню на местном рынке относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.

После обеда на местном рынке наблюдалось сохранение нарастания активности покупателей, заставляя запорожских дилеров сообразно поднимать действующие цены.
Своевременными ценовыми ревизиями удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты выросли, заслужив «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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